Ввод ответственности за превышение "средней скорости" рассматривают в Казахстане
Сегодня, 11:58
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Сегодня, 11:58Сегодня, 11:58
256Фото: gov.kz
Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства рассказал, как планирует снизить аварийность на трассах Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Предлагается ввести ответственность за превышение "средней скорости" на загородных трассах", - сказал вице-министр.
По его словам, сейчас с АО "НК " КазАвтоЖол" реализуется "пилот" на автодороге "Астана – Щучинск".
"Ежесуточно, камерами фиксируется более 250 фактов, когда средняя скорость превышала 151 километров в час при разрешенной – 140 километров в час. В 13% случаях скорость составляла 170 километров в час. В 7% – превышала 180 километров в час. Предложения внесены в Мажилис Парламента", - резюмировал спикер.