Ввод ответственности за превышение "средней скорости" рассматривают в Казахстане

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства рассказал, как планирует снизить аварийность на трассах Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Предлагается ввести ответственность за превышение "средней скорости" на загородных трассах", - сказал вице-министр.

По его словам, сейчас с АО "НК " КазАвтоЖол" реализуется "пилот" на автодороге "Астана – Щучинск".