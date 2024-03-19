Ввести закон о запрете дискриминации женщин предложили правозащитники Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на заседании Национального курултай обратил внимание на проблему дискриминации и угнетения женщин в семьях, где религиозные принципы воспринимаются искаженно и догматически. Это явление противоречит международным стандартам в области прав человека. Таким мнением в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась исполняющая обязанности директора Центра исследования правовой политики Татьяна Зинович.

По словам президента, в некоторых семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях.

Татьяна Зинович считает, что для усиления борьбы с дискриминацией в отношении женщин в Казахстане необходимо предпринять комплекс мер, согласующихся с международными нормами.

"Эффективная борьба с дискриминацией в отношении женщин требует комплексного подхода, который включает в себя как образование и информирование общества, так и принятие конкретных законодательных и социальных мер для защиты прав и достоинства женщин", - подчеркнула юрист.

Вместе с тем, по её словам, наиболее актуальным сейчас видится введение специального закона о запрете дискриминации, который бы учредил механизм обжалования случаев дискриминации. Также требуется введение чёткого и единообразного определения дискриминации во всех правовых актах Казахстана, включая Конституцию и законы.

"Это поможет установить ясные критерии и категории дискриминации, в том числе в отношении женщин, согласно стандартам Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин", - сказала Татьяна Зинович.

Она добавила, что важно, чтобы был закреплен запрет дискриминации во всех сферах жизни, включая сферу труда, образования, здравоохранения, политики и др. Это, по её словам, поможет обеспечить равные возможности для всех граждан независимо от пола и избежать дискриминации на любом этапе их жизни. Гарантией соблюдения такого запрета послужит установление соответствующих мер ответственности за случаи дискриминации во всех сферах жизни. Это может включать административные, гражданско-правовые и уголовные санкции в зависимости от характера и серьезности нарушения.

Также Зинович предлагает ввести образовательные программы, направленные на просвещение общества о правах женщин и осуждение дискриминации во всех её формах, включая насилие в семье.

Эксперт говорит о необходимости создания программ социальной поддержки для женщин, страдающих от дискриминации и насилия в семье, включая центры помощи и консультации.