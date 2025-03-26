Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства сообщил о планируемых мерах по решению проблемы с накопленными техногенно-минеральными образованиями (ТМО) в Казахстане, передает BaigeNews.kz. По его словам, планируется ввести упрощенную лицензию на переработку ТМО.

Министр отметил, что для решения проблем с накопленными техногенно-минеральными образованиями близ населенных пунктов, прорабатывается вопрос внесения изменений в законодательство, которые позволят вывозить и перерабатывать их за пределами населенных пунктов.

"Это особенно важно для моногородов, где ТМО создают экологические проблемы. Кроме того, министерством будет проработан вопрос введения специальной упрощенной лицензии для переработки ТМО. Предлагаемые меры позволят улучшить экологическую ситуацию, а также вовлечь в производство новые источники сырья", - сказал Ерсайын Нагаспаев.

Ранее в Минэкологии сообщили о штрафах на 14 млрд тенге за нарушение экологического законодательства.