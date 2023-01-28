Ввести срочную службу в армии для женщин планируют в Армении

Фото: телеканал 360

В Армении планируют ввести срочную службу в армии для женщин на добровольной основе. Об этом заявил премьер-министр станы Никол Пашинян в своём поздравительном послании ко Дню вооруженных сил республики, передаёт BaigeNews.kz

"В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной временной воинской службы. И сегодня я должен сказать особые слова признательности нашим сестрам, проходящим службу по контракту в нашей армии, в том числе боевую службу", — говорится в послании Пашиняна.

Он отметил, что в стране планируют замену трёхмесячных сборов на месячные или 25-дневные сборы, поскольку боеспособность резервиста так же важна, как и у военнослужащих срочной службы.

По словам Пашиняна, в бюджете страны выделены средства для оснащения армии современным вооружением и техникой, поскольку за последние пять лет бюджет вооруженных сил Армении вырос более, чем вдвое.