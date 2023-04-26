Ввести пожизненный статус "многодетной матери" предложили в мажилисе. Это касается и выплат

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В парламенте предложили ввести пожизненный статус "многодетной матери", передает BaigeNews.kz. Депутат Гаухар Танашева сообщила, что этим женщинам также нужно продолжать выплачивать пособие даже после достижения их детьми совершеннолетия.

"В настоящее время такие многодетные матери теряют свой статус после достижения детьми совершеннолетия. (…) Мы призываем правительство поддержать данную инициативу и ввести пожизненный статус "многодетной матери", принять необходимые меры для реализации данной инициативы. Это станет важным шагом в обеспечении социальной защиты женщин и их детей", - сказала мажилисвумен.

По её словам, многодетные семьи занимают важное место в социальной сфере и способствуют росту населения нашей страны. В мировом рейтинге Казахстан на девятом месте по территории, но почти на последнем месте по количеству населения.

"Поддерживая многодетные семьи, мы способствуем решению нескольких ключевых задач национальной безопасности. Во-первых, увеличение численности населения может способствовать укреплению политической безопасности, а также повышению международного статуса Казахстана. Во-вторых, дети из многодетных семей могут стать будущими защитниками Казахстана, что имеет прямое отношение к оборонной и военной безопасности",

Танашева отметила, что на сегодня в Казахстане количество многодетных семей превышает 530 тысяч семей. Из них 90 тысяч семей с более 7 детьми, 139 тысяч семей с более 6 детьми. Общее количество детей от 0 до 18 лет составляет порядка 6,5 миллиона человек, из них половина из многодетных семей.