В Казахстане планируют ввести мораторий на рост административных расходов, сообщил вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BaigeNews.kz.

По его словам, это решение связано с сокращением госрасходов.

"Мы хотим поставить мораторий на рост административных расходов всех госорганов. То есть зафиксировать их на сегодняшнем уровне", - сказал Жумангарин в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что Главой государства подписан Бюджетный кодекс, где процессы бюджетирования расписаны.

"Система региональных стандартов будет. Не как раньше, имеешь проектно-смертную документацию, получил деньги, строишь. Теперь надо строить там, где есть региональный дисбаланс, который ты должен каким-то образом нивелировать. И все это вместе, я думаю, приведет к тому, что бюджеты будут оптимизированы", - сказал Жумангарин.

Вице-премьер также сообщил, что создана рабочая группа, которая оптимизирует расходы государства в различных сферах.