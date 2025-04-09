Ввести мораторий на рост административных расходов планируют в Казахстане
Решение связано с сокращением госрасходов.
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В Казахстане планируют ввести мораторий на рост административных расходов, сообщил вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BaigeNews.kz.
По его словам, это решение связано с сокращением госрасходов.
"Мы хотим поставить мораторий на рост административных расходов всех госорганов. То есть зафиксировать их на сегодняшнем уровне", - сказал Жумангарин в кулуарах Мажилиса.
Он отметил, что Главой государства подписан Бюджетный кодекс, где процессы бюджетирования расписаны.
"Система региональных стандартов будет. Не как раньше, имеешь проектно-смертную документацию, получил деньги, строишь. Теперь надо строить там, где есть региональный дисбаланс, который ты должен каким-то образом нивелировать. И все это вместе, я думаю, приведет к тому, что бюджеты будут оптимизированы", - сказал Жумангарин.
Вице-премьер также сообщил, что создана рабочая группа, которая оптимизирует расходы государства в различных сферах.
"Я возглавляю как раз подгруппу, которая занимается оптимизацией бюджетных расходов. В бюджетной сфере мы подготовили ряд предложений на сегодняшний день. В ближайшее время, наверное, их согласуем, начнется их имплементация. Прежде всего, мы будем сокращать подведомстные организации, сокращать численность их, ставить моратории на увеличение численности государственных организаций, на новое строительство зданий, сооружений и мное другое", - заключил Жумангарин.
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