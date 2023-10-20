Ввести кешбэк за путешествия внутри страны предлагают в Казахстане
Сегодня, 16:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
238Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Казахстанские туристы смогут получать кешбэк за свои поездки внутри страны. Когда это произойдет, сообщили в Минтуризма и спорта, передаёт BaigeNews.kz.
На брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев заявил, что рассматривать инициативу будут в следующем году.
"Сейчас находится в проработке мера господдержки, которая называется кешбэк, предусматривающая выплату казахстанцам, которые путешествуют по своей стране, до 20 процентов от потраченной суммы. Со следующего года мы планируем эту меру внести в закон. Если она найдёт полную поддержку, то со следующего летнего сезона она будет доступной", - сказал Еркинбаев.
Ранее он сообщил от отмене сбора bed tax с иностранных туристов в Казахстане.
Самое читаемое
- Казахстан - самый крупный партнёр проекта "Один пояс, один путь" в ЦА – российский эксперт
- "Я думаю и говорю по-казахски": как сложилась судьба одной из "Трех Татьян"
- Мы можем сделать казахстанский никель в десятки раз дороже, но нам его не дают – ученый
- Крыса спряталась в детской коляске и напала на женщину в Павлодаре
- Сына и тёщу музыканта Стаса Намина зарезали в Подмосковье