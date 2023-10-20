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Ввести кешбэк за путешествия внутри страны предлагают в Казахстане

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Казахстанские туристы смогут получать кешбэк за свои поездки внутри страны. Когда это произойдет, сообщили в Минтуризма и спорта, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев заявил, что рассматривать инициативу будут в следующем году.

"Сейчас находится в проработке мера господдержки, которая называется кешбэк, предусматривающая выплату казахстанцам, которые путешествуют по своей стране, до 20 процентов от потраченной суммы. Со следующего года мы планируем эту меру внести в закон. Если она найдёт полную поддержку, то со следующего летнего сезона она будет доступной", - сказал Еркинбаев.

Ранее он сообщил от отмене сбора bed tax с иностранных туристов в Казахстане.

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