Ввести кешбэк за путешествия внутри страны предлагают в Казахстане

Казахстанские туристы смогут получать кешбэк за свои поездки внутри страны. Когда это произойдет, сообщили в Минтуризма и спорта, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев заявил, что рассматривать инициативу будут в следующем году.

"Сейчас находится в проработке мера господдержки, которая называется кешбэк, предусматривающая выплату казахстанцам, которые путешествуют по своей стране, до 20 процентов от потраченной суммы. Со следующего года мы планируем эту меру внести в закон. Если она найдёт полную поддержку, то со следующего летнего сезона она будет доступной", - сказал Еркинбаев.

Ранее он сообщил от отмене сбора bed tax с иностранных туристов в Казахстане.