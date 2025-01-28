"Сохраняется высокий спрос на казахстанский картофель со стороны соседних стран. По итогам 2024 года экспортировано порядка 605 тысяч тонн картофеля, что в 1,5 раза больше уровня 2023 года (411 тысяч тонн). Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет и оказал существенное влияние на внутренние цены. В целях стабилизации ситуации на рынке и недопущения роста цен Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организации от 18 января принято решение об ограничении вывоза картофеля всеми видами транспорта с территории Республики Казахстан за исключением вывоза в страны Евразийского экономического союза, сроком на 6 месяцев", - сообщили в министерстве.