Введение обязательных пенсионных взносов работодателей начнется с 2024 года
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С 1 января 2024 года планируется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, сообщает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.
Размер взносов будет расти постепенно, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году. Таким образом, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой.
Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений, говориться в сообщении. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.
Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен. Таким образом, учитывая мировую практику, за пенсионное обеспечение граждан будет применена солидарная ответственность с участием государства, работодателя и самого работника.
Расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.
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