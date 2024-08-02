Введение единого часового пояса в Казахстане: выросло ли потребление электроэнергии

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Нурлан Булатбаев прокомментировал, какое влияние оказывает на потребление электроэнергии введение единого часового пояса, передает BaigeNews.kz.

"Анализ показал незначительный рост объёмов потребления электроэнергии. Каждый год в течение 10 лет идёт незначительное повышение", - сказал Нурлан Булатбаев.

Он связывает это с увеличением количества потребителей и вводом новых объектов.

"Смена часового пояса не повлияла на повышение тарифа и на объёмы потребления электроэнергии", - уверен спикер.

Директор департамента Министерство энергетики Асылжан Мусин поддержал его.

"Касательно перевода времени на влияние на потребление электроэнергии, влияния не показало. Надо понимать, перевод времени просто сместил пик нагрузки на один час. Если в летний период говорят, что мы начали включать свет раньше, надо понимать, что теперь зимой вы будете просыпаться, будет светло, вы не будете включать. Если мы говорим об освещении, оно компенсируется в зимнее время в любом случае. Вы по старому времени просыпались бы, было темно, теперь вы не включите свет", - пояснил он.

Заместитель председателя Комитета техрегулирования и метрологии МТИ Бауыржан Касымов добавил, что смена часового пояса не повлияла на повышение тарифа.