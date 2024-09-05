Введение биометрии при покупке SIM-карт изучают в Казахстане

Правильной назвал идею введения биометрии при покупке SIM-карты министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас очень много жалоб на то, что разные SIM-карты, не понятно на кого оформленные. Поэтому считаю, что это правильная инициатива. Она обсуждается среди экспертов, обществом. Давайте техническую сторону презентуем, когда мы весь бизнес-процесс выработаем", - сообщил Мадиев.