Вузы обязательно должны обеспечивать иногородних студентов общежитиями - Аймагамбетов

В кулуарах мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов прокомментировал трагедию в хостеле Алматы, где при пожаре погибли 13 человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Приношу соболезнования всем родным и близким погибших. Действительно, большая трагедия. Есть требования к такого рода помещениям. Надо разобраться, насколько данный хостел соответствовал этим требованиям. Потом уже можно будет делать выводы", - сказал Аймагамбетов.

По словам мажилисмена, за последние несколько лет было введено в эксплуатацию более 30 тысяч новых мест в студенческих общежитиях.

"Задача по обеспечению студентов общежитиями, действительно, является важной. Эту работу надо продолжать. Мы в своё время закладывали норму о том, что все вузы обязательно должны обеспечивать возможность проживания иногородних студентов в общежитиях. Если они не выполнят эту норму, то соответственно министерство может принимать меры: наказывать, отзывать лицензии", - отметил депутат.

Он добавил, что сегодня все вузы страны активно работают в этом направлении. В последнее время открывается много студенческих общежитий - как через реконструкцию существующих зданий, так и через новые строительства.

"Здесь обязательно во главу угла надо ставить вопрос безопасности. Самое главное, все эти общежития должны соответствовать требованиям безопасности. В целом, строительные нормативы, как правило, обеспечивают безопасность. Нужно соблюдать эти установленные правила. При приёме в эксплуатацию есть соответствующий порядок приёмки, требования и регламент. Нужно обязательно соблюдать этот порядок", - отметил Аймагамбетов.

На вопрос журналистов: "Лишатся ли лицензии вузы, студенты которых проживали в сгоревшем хостеле?" Асхат Аймагамбетов ответил следующим образом:

"Знаете, в таком сослагательном наклонении я бы не хотел здесь делать какие-то догадки. Я думаю, это неправильно. Давайте разберёмся. На такой трагедии я бы не хотел, говоря простым языком, хайповать", - сказал депутат.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщали уже о троих пострадавших.

В акимате Алматы отметили, что данный хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве по вопросам проживания студентов.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби также опроверг информацию о том, что в "Almaty Hostel" проживали студенты вуза.