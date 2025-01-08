Вузы Китая предоставят казахстанцам 44 гранта на обучение
Документы от желающих будут принимать до февраля.
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Начался приём документов в вузы Китая. Согласно соглашению между министерствами образования двух стран, правительство КНР предоставляет 44 гранта для казахстанцев на 2025-2026 учебный год, передаёт BaigeNews.kz.
Претендовать на стипендии абитуриенты могут по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Грант предусматривает покрытие расходов на обучение, медстраховку, проживание в общежитии, а также ежемесячную стипендию для программ бакалавриата – 2 500 юаней, магистратуры – 3 000 юаней, докторантуры – 3 500 юаней.
Претенденты для участия в конкурсном отборе должны пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета. Приём документов будет осуществляться до 7 февраля включительно посредством портала egov.kz либо нарочно в АО "Центр международных программ".
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