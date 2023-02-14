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  • Вузы Казахстана не хотят работать с учёными — Саясат Нурбек
pixabay.com Сегодня, 12:28
189
Сегодня, 12:28
189
Фото: pixabay.com

Вузы Казахстана не хотят работать с учёными — Саясат Нурбек

Почему университеты Казахстана не заинтересованы в подготовке научных кадров, рассказал министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz

"Одна из базовых причин, по которой наши вузы не особо замотивированы готовить научные кадры, – это магистранты, доктора PhD и стоимость грантов. На сегодня средняя стоимость грантов в магистратуру составляет порядка 380 000 тенге, а по большим приоритетным специальностям стоимость гранта стоимость гранта бакалавра — около миллиона тенге. Конечно же, вузы не заинтересованы сильно работать с научными кадрами, оставлять, поэтому мы с этого года начнём сравнивать стоимость грантов в магистратуру, докторантуру с бакалаврами. Но в перспективе двух-трёх лет мы хотим в 1,5-2 раза чтобы больше стоил грант и вузы были заинтересованы готовить научные кадры", — рассказал он в кулуарах правительства во вторник, 14 февраля.

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#образование #МОН РК #гранты #вузы
Артём Волков Журналист
Сегодня, 12:28
189
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