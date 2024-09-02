Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
115Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал ФГБУН "Институт вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН.
По данным института, шлейф пепла протянулся на 50 километров на северо-восток от вулкана. Активность Шивелуча представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.
К слову, его извержение началось 17 августа. Тогда вулкан выбросил столб пепла высотой девять километров над уровнем моря.
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