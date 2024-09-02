  • 2 Сентября, 15:16
  • BAIGENEWS

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров

Сегодня, 14:26
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал ФГБУН "Институт вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН.

По данным института, шлейф пепла протянулся на 50 километров на северо-восток от вулкана. Активность Шивелуча представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.

К слову, его извержение началось 17 августа. Тогда вулкан выбросил столб пепла высотой девять километров над уровнем моря.

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