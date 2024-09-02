Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на восемь километров, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал ФГБУН "Институт вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН.

По данным института, шлейф пепла протянулся на 50 километров на северо-восток от вулкана. Активность Шивелуча представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.

К слову, его извержение началось 17 августа. Тогда вулкан выбросил столб пепла высотой девять километров над уровнем моря.