Вулкан Этна проснулся в Италии

В воскресенье утром Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о "фонтане лавы", бьющем из кратера вулкана, и "вулканическом облаке", идущем на восток и юго-восток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.

Из-за начавшегося извержения международный аэропорт Катании, который находится у подножия вулкана, ограничил количество рейсов до шести в час, задержав, отменив или перенаправив некоторые из них в другие сицилийские аэропорты.

Огромный столб дыма поднимается на несколько километров, потоки лавы текут из кратера. Дороги и населенные пункты, находящиеся на пути вулканического облака, покрылись толстым ковром пепла.

Мэр города Джарре, одного из муниципалитетов, наиболее пострадавших от этих вулканических осадков, даже издал приказ о снижении скорости автомобилей, движущихся по дорогам, во избежание несчастных случаев.