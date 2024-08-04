Вулкан Этна проснулся в Италии
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В воскресенье утром Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о "фонтане лавы", бьющем из кратера вулкана, и "вулканическом облаке", идущем на восток и юго-восток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.
Из-за начавшегося извержения международный аэропорт Катании, который находится у подножия вулкана, ограничил количество рейсов до шести в час, задержав, отменив или перенаправив некоторые из них в другие сицилийские аэропорты.
Огромный столб дыма поднимается на несколько километров, потоки лавы текут из кратера. Дороги и населенные пункты, находящиеся на пути вулканического облака, покрылись толстым ковром пепла.
Мэр города Джарре, одного из муниципалитетов, наиболее пострадавших от этих вулканических осадков, даже издал приказ о снижении скорости автомобилей, движущихся по дорогам, во избежание несчастных случаев.
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