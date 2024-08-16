Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,5 км
Вчера, 12:02
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Вчера, 12:02Вчера, 12:02
397Фото: iz.ru
Эбеко просыпается, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Вулкан на Северных Курилах выбросил столб пепла на высоту два с половиной километра.
Пепловый шлейф протянулся к югу от вулкана. Города Северо-Курильска он не достиг. Запах сероводорода не ощущался.
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