  • 17 Августа, 02:31
  • BAIGENEWS

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Вчера, 12:02
АВТОР
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iz.ru Вчера, 12:02
Вчера, 12:02
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Фото: iz.ru

Эбеко просыпается, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Вулкан на Северных Курилах выбросил столб пепла на высоту два с половиной километра.

Пепловый шлейф протянулся к югу от вулкана. Города Северо-Курильска он не достиг. Запах сероводорода не ощущался.

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