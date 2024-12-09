Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 5 км
Угрозы для населения нет.
Сегодня, 11:51
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Сегодня, 11:51Сегодня, 11:51
66Фото: t.me/info65mchs
На Северных Курилах на вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту 5 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой iz.ru.
"Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота — 1156 м, расположен в 7 км от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 5 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км", — говорится в сообщении регионального МЧС в Telegram-канале.
Отмечается, что в городе Северо-Курильске пеплопада, запаха сероводорода и угрозы для населения нет. При этом звонки и жалобы от населения не поступали.