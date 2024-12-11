Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км
Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км.
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На вулкане Эбеко в Северо-Курильске произошел пепловый выброс на высоту 3 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Сахалинской области.
"Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3 км", — говорится в сообщении ведомства.
Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км, уточнили в МЧС.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запаха сероводорода также нет, как и угрозы для населения. Звонков и жалоб от населения не поступало.
Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, зарегистрированных туристических групп нет.
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