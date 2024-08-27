Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
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Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил пепел на высоту 2 км. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области, передаёт BaigeNews.
По информации Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, в результате выброса пепла шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км. При этом в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запаха сероводорода нет. Звонков и жалоб от населения не поступало.
В районе вулкана Эбеко международные трассы движения воздушных судов не проходят. Также нет зарегистрированных туристических групп.
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