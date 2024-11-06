Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой два километра

Извержение вулкана Эбеко произошло на севере острова Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Специалисты зафиксировали пепловый выброс высотой два километра над уровнем моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более пяти километров. Также специалисты отметили, что международные трассы движения воздушных судов возле вулкана не проходят. Кроме того, туристические группы около Эбеко не зарегистрированы.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Звонков и жалоб от населения не поступало", – проинформировали в управлении.

Вулкан высотой 1156 километров находится в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Он имеет несколько вершинных кратеров. Для Эбеко установили оранжевый цветовой код опасности для авиации.