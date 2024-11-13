Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,4 км
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,4 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщило управление МЧС России по Сахалинской области.
"На вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1,4 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км", - проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пеплопада и запаха сероводорода в городе Северо-Курильск не наблюдалось. Звонков и жалоб от населения не поступало.
В региональном управлении МЧС добавили, что воздушные трассы в районе вулкана не проходят и зарегистрированных туристических групп в окрестностях Эбеко нет.
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