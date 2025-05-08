Глава государства провёл переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Белград в ноябре прошлого года, отметив его значимость для укрепления взаимопонимания и развития многопланового сотрудничества двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, тогда были подписаны соглашения в сферах торговли и инвестиций, промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта, а также в военно-оборонной отрасли.

Александр Вучич заявил о заинтересованности сербской стороны в дальнейшем расширении стратегического партнёрства с Казахстаном.

Главы государств подтвердили обоюдную приверженность реализации достигнутых ранее договоренностей и условились продолжить диалог по вопросам двусторонней и международной повестки в рамках предстоящего визита президента Сербии в Астану.