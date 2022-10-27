Втрое увеличилось количество заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане

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За минувшие сутки коронавирус выявили у 22 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Как сообщили в министерстве, лабораторно КВИ подтверждился у 22 человек, случаев коронавирусной пневмонии 27 октября не зарегистрировано.

В среду лечение от коронавируса продолжили получать 880 человек (–734+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 89 пациентов, на амбулаторном уровне 791 пациент.

В тяжёлом состоянии находится один пациент, в состоянии крайней степени тяжести - три пациента, к аппарату ИВЛ подключен один человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Казахстане заразились 1 394 585 человек.