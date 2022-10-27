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  • Втрое увеличилось количество заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 08:31
346
Фото: pixabay.com

Втрое увеличилось количество заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане

За минувшие сутки коронавирус выявили у 22 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Как сообщили в министерстве, лабораторно КВИ подтверждился у 22 человек, случаев коронавирусной пневмонии 27 октября не зарегистрировано. 

В среду лечение от коронавируса продолжили получать 880 человек (–734+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 89 пациентов, на амбулаторном уровне 791 пациент.

В тяжёлом состоянии находится один пациент, в состоянии крайней степени тяжести - три пациента, к аппарату ИВЛ подключен один человек. 

Всего с начала пандемии COVID-19 в Казахстане заразились 1 394 585 человек. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:31
346
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