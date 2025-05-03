  • 3 Мая, 04:39
  • BAIGENEWS

Вторые сутки тушат горящий камыш на побережье Каспия

Угрозы распространения огня на населённые пункты нет.

Сегодня, 03:47
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 03:47
Сегодня, 03:47
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Фото: скриншот видео

Вторые сутки тушат горящий камыш на побережье Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

Пожар вспыхнул 1 мая около 18:30 примерно в 40 километрах от села Таскала города Атырау. Изначально было выявлено четыре очага горения камыша. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС.

"С этого момента продолжается борьба с пожаром. Следует отметить, что тушение очагов возгорания затрудняется густотой и высотой (2-2,5 метра) камышовых растительностей, заболоченной местностью, а также сильными порывами ветра, что увеличивает площадь распространения пожара", – сообщили в ДЧС.

В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены 101 человек, 21 единица техники. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет.

По состоянию на 18:30 2 мая пожар на площади около 50 гектаров потушен, 400 гектаров самоликвидировалось, общая площадь пожара устанавливается. Тушение оставшихся очагов горения продолжается.

 
 
 
 
 
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Публикация от Атырау облысы ТЖД (@112atyrau_tjd)

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