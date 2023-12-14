Вторые сутки ищут пропавшего подростка в Усть-Каменогорске

Поисками 17-летнего парня занимаются полицейские и волонтеры в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации полиции, 17-летний парень ушел из дома 13 декабря и не вернулся.

"Вчера жительница областного центра обратилась в полицию с просьбой оказать содействие в розыске ее сына 2006 года рождения, который в этот же день около 13:30 ушел из дома и не вернулся", — сообщили в департамента полиции ВКО.

По информации волонтеров LIDER.KZ, из одежды на парне были черная шапка, черная куртка, коричневая кофта, черные штаны и черно-белый шарф.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ильяса, просят сообщить по телефону +7-771-466-54-38, либо на канал 102.