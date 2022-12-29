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polisia.kz Сегодня, 21:56
119
Сегодня, 21:56
119
Фото: polisia.kz

Вторые сутки ищут пропавшего мальчика в Актобе

Полицейские, военнослужащие, водолазы и волонтёры вторые сутки выходят на поиски пропавшего четырёхлетнего Данила Ахунова в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Мальчик провал 28 декабря со двора дома №59 по улице Казангапа.

"Проверяются заброшенные гаражи, дачные массивы, лесопосадки и ближайшие водоёмы. Водолазами проверены канализационные колодцы", - сообщили в полиции. 

Приметы мальчика: рост примерно 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коричневого цвета. 

Одет: куртка оранжевого цвета с капюшоном, вязанная шапочка сине-белого цвета с синим бубенчиком, обувь замшевая синего цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ребёнк, просят позвонить по телефонам 102 или 8771-785-1058.

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#розыск #Актобе
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:56
119
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