Вторые сутки ищут пастуха в Алматинской области
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
92Фото: baigenews.kz
Пастух пропал недалеко от села Каргалы в Алматинской области. Вторые сутки его ищут волонтёры и спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
"В горной местности вдоль реки Узын-Каргалы в 4 километрах от села Каргалы ведутся поисково-спасательные работы 54-летнего мужчины, который в шесть часов утра 25 июня вышел на выпас скота и пропал", - сообщили в ДЧС региона.
В поисках задействованы 10 сотрудников и четыре единицы техники, в том числе дрон, лодка, расчёт РОСО МЧС РК, сотрудники департамента полиции и пять местных жителей.
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