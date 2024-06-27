Вторые сутки ищут пастуха в Алматинской области

Пастух пропал недалеко от села Каргалы в Алматинской области. Вторые сутки его ищут волонтёры и спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

"В горной местности вдоль реки Узын-Каргалы в 4 километрах от села Каргалы ведутся поисково-спасательные работы 54-летнего мужчины, который в шесть часов утра 25 июня вышел на выпас скота и пропал", - сообщили в ДЧС региона.

В поисках задействованы 10 сотрудников и четыре единицы техники, в том числе дрон, лодка, расчёт РОСО МЧС РК, сотрудники департамента полиции и пять местных жителей.



