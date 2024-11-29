Вторую ракетку мира Швентек дисквалифицировали за допинг
Специалисты выявили в пробе минимальное содержание запрещенного вещества триметазидин.
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Польскую теннисистку Игу Швентек дисквалифировали на один месяц из-за положительного теста на допинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Отмечается, что спортсменка сдавала допинг-тест во время внесоревновательного периода в августе 2024 года, обладая титулом первой ракетки мира. Специалисты выявили в пробе минимальное содержание запрещенного вещества триметазидин.
К слову, Швентек смогла доказать, что допинг попал в ее организм непреднамеренно. ITIA признало, что источником триметазидина стал загрязненный мелатонин польского производства. Девушка принимала его в связи с проблемами со сном. Таким образом, нарушение не было умышленным.
"Мелатонин - это препарат, который необходим мне из-за путешествий, смены часовых поясов, стресса, связанного с работой, и без него я иногда просто не могла спать", - отметила она.
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