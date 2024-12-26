Стало известно, что в Кызылорде открылся второй СуперЦОН в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Госкорпорацию "Правительство для граждан".

"На церемонии открытия побывали министр цифрового развития Жаслан Мадиев и председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев", - говорится в сообщении.

В многофункциональном центре, расположенном по адресу: ул. Г. Муратбаева, 709, сосредоточены государственные и неправительственные организации, чтобы предоставлять гражданам все необходимые услуги в одном месте.

Напомним, ранее адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменили в Казахстане.