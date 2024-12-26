  • 26 Декабря, 13:49
  • BAIGENEWS

Второй СуперЦОН открылся в Казахстане

Он находится в Кызылорде.

Сегодня, 12:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Уланского района Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
128
Фото: акимат Уланского района

Стало известно, что в Кызылорде открылся второй СуперЦОН в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Госкорпорацию "Правительство для граждан".

"На церемонии открытия побывали министр цифрового развития Жаслан Мадиев и председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев", - говорится в сообщении.

В многофункциональном центре, расположенном по адресу: ул. Г. Муратбаева, 709, сосредоточены государственные и неправительственные организации, чтобы предоставлять гражданам все необходимые услуги в одном месте.

Напомним, ранее адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменили в Казахстане.

Самое читаемое

Наверх