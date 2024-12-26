Второй СуперЦОН открылся в Казахстане
Он находится в Кызылорде.
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
128Фото: акимат Уланского района
Стало известно, что в Кызылорде открылся второй СуперЦОН в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Госкорпорацию "Правительство для граждан".
"На церемонии открытия побывали министр цифрового развития Жаслан Мадиев и председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев", - говорится в сообщении.
В многофункциональном центре, расположенном по адресу: ул. Г. Муратбаева, 709, сосредоточены государственные и неправительственные организации, чтобы предоставлять гражданам все необходимые услуги в одном месте.
Напомним, ранее адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменили в Казахстане.
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