Сегодня в районе Байконыр столицы произошло возгорание на территории рынка, предположительно "Шарын". По данным МЧС, горят склады ангарного типа. На месте работают силы и средства по повышенному рангу. Пожарные вскрывают кровлю здания для доступа к очагам огня, передаёт BaigeNews.kz.

Создан штаб пожаротушения. Усложняют работу высокая пожарная нагрузка и сильное задымление, однако организована бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Обстоятельства происшествия уточняются.

Отметим, что всего пять дней назад в Астане уже происходил крупный пожар на рынке "Шапагат".