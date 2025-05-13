Второй пожар за неделю: в Астане снова загорелся рынок
Пожарные тушат загоревшиеся склады на территории рынка в Астане.
Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41Сегодня, 17:41
150Фото: Кадр видео
Сегодня в районе Байконыр столицы произошло возгорание на территории рынка, предположительно "Шарын". По данным МЧС, горят склады ангарного типа. На месте работают силы и средства по повышенному рангу. Пожарные вскрывают кровлю здания для доступа к очагам огня, передаёт BaigeNews.kz.
Создан штаб пожаротушения. Усложняют работу высокая пожарная нагрузка и сильное задымление, однако организована бесперебойная подача воды.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Обстоятельства происшествия уточняются.
Отметим, что всего пять дней назад в Астане уже происходил крупный пожар на рынке "Шапагат".
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