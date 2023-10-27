Второй пациент из Топара с сибирской язвой попал в реанимацию

Ещё один пациент, зараженный сибирской язвой, сегодня был переведён в реанимацию. Его состояние ухудшилось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Как отметили в управлении здравоохранения Карагандинской области, один из зараженных пациентов был переведён в реанимацию из-за усиления кожно-воспалительного синдрома.

"На данный момент на лечении находятся два пациента с подтвержденным диагнозом - сибирская язва. Пациент 62-х лет. У него кожная форма, тяжелое течение. Был переведен в отделение реанимации интенсивной терапии в связи с усилением кожно-воспалительного синдрома и нарастания объёма отёка. Второму пациенту 41 год. Находится в нейробоксированном отделении инфекционного центра. Состояние средней степени тяжести. Лечение получает в полном объеме", - сообщила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

Ранее сообщалось, четыре человека из одной семьи попали в областную клиническую больницу Караганды с подозрением на сибирскую язву. Скончался карагандинец, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой.

Медики отмечают, что летальный исход наступил в связи с тяжелой стадией заболевания сибирской язвы, и наличием серьезных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью.