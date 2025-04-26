Министерство национальной экономики Казахстана 25 апреля направило в Мажилис второй пакет поправок в проект нового и действующего Налогового кодекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одним из центральных новшеств станет введение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН). Предполагается, что казахстанцы с более низкими доходами будут платить налог по сниженной ставке, тогда как для высокооплачиваемых работников ставка возрастёт.

"Также предлагается оптимизация вычетов, которые граждане могут делать по расходам на медицину, образование, социальныеотчисления и так далее. Вводится единый базовый вычет в размере 30 МРП в месяц вместо текущего в размере 14 МРП. При этом исключаются все дополнительные вычеты, что упростит работу бухгалтеров, а физическим лицам не придется собирать лишние подтверждающие документы для налоговых служб. Кроме того, предлагается установлениепорядка налогообложения Экспортно-кредитного агентства и конкретизации ставки корпоративного подоходного налога для банковской деятельности, что устраняет неопределенность в этой сфере", — говорится в сообщении.

В документе также предусмотрены акцизы на энергетические напитки, как мера по укреплению общественного здоровья, и "налоговый манёвр" в нефтяной отрасли — перераспределение налоговой нагрузки с экспорта на добычу нефти.

Отдельный блок поправок касается усиления налогового администрирования: контрольных функций налоговых органов, мониторинга обязательств и ответственности за нарушения в социальной и медицинской сферах. Также предлагаются изменения в сопутствующие законы, касающиеся ЖКХ, инвестиционной политики и социальных выплат.

Всего в двух пакетах — 71 поправка в проект нового Налогового кодекса и сопутствующие законы, а также 67 изменений в действующий кодекс.