Второй этап Кубка Казахстана по биатлону завершился в Щучинске
Названы имена победителей и призеров гонки.
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Сегодня, 27 декабря, в Щучинске завершился второй этап Кубка Казахстана по биатлону. Заключительные медали были разыграны в индивидуальной гонке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Ниже представлены имена победителей и призеров гонки.
Мужчины:
1. Малыков Владислав-(5)-46:26:7.
2.Турлубеков Бекентай-(5) +1:05.9.
3.Амурлаев Руслан-(4)+1:22.8.
Юниоры:
1.Афанасьев Артем-(2)-45:35.2.
2.Конивец Владимир-(4)+1:30.2.
3.Гребенщиков Егор-(5)+2:18.1.
Женщины:
1.Белецкая Елизавета-(3)-0:42:39.
2.Титиевская Кристина-(3)-0:45.10.
3.Пивоварова Надежда-(12)-0:51:21.
Юниорки:
1.Куанышбекова Адима-(6)-0:46:18.
2.Чупик Яна-(3)-0:47:48.
3.Викулова Анна-(5)-0:49:24.
Всего на втором этапе Кубка Казахстана выступило более 130 биатлонистов.
"Прошедший турнир носил статус отборочного. По его итогам будет сформирована команда Казахстана, которая выступит на молодежном чемпионате мира", - говорится в сообщении.
Напомним, сборы по фехтованию в ОАЭ завершила сборная Казахстана
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