Сегодня, 27 декабря, в Щучинске завершился второй этап Кубка Казахстана по биатлону. Заключительные медали были разыграны в индивидуальной гонке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Ниже представлены имена победителей и призеров гонки.

Мужчины:

1. Малыков Владислав-(5)-46:26:7.

2.Турлубеков Бекентай-(5) +1:05.9.

3.Амурлаев Руслан-(4)+1:22.8.

Юниоры:

1.Афанасьев Артем-(2)-45:35.2.

2.Конивец Владимир-(4)+1:30.2.

3.Гребенщиков Егор-(5)+2:18.1.

Женщины:

1.Белецкая Елизавета-(3)-0:42:39.

2.Титиевская Кристина-(3)-0:45.10.

3.Пивоварова Надежда-(12)-0:51:21.

Юниорки:

1.Куанышбекова Адима-(6)-0:46:18.

2.Чупик Яна-(3)-0:47:48.

3.Викулова Анна-(5)-0:49:24.

Всего на втором этапе Кубка Казахстана выступило более 130 биатлонистов.

"Прошедший турнир носил статус отборочного. По его итогам будет сформирована команда Казахстана, которая выступит на молодежном чемпионате мира", - говорится в сообщении.

Напомним, сборы по фехтованию в ОАЭ завершила сборная Казахстана