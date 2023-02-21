Второй эшелон казахстанских спасателей из Турции встретили в Астане

Второй эшелон казахстанских спасателей вернулся в Астану из Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Наши соотечественники работали над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в Нурдагы. Перед их прибытием аэропорт Астаны был наполнен атмосферой волнения – группу спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК с нетерпением ждали родные, друзья и коллеги", - говорится в сообщении.

Министр по ЧС Юрий Ильин и посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи лично встретили наших спасателей и поблагодарили за проделанную работу.

Напомним, силами наших спасателей спасены семь человек, извлечены тела 88 погибших.