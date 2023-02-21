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Второй эшелон казахстанских спасателей из Турции встретили в Астане Сегодня, 17:44
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Сегодня, 17:44
155

Второй эшелон казахстанских спасателей из Турции встретили в Астане

Второй эшелон казахстанских спасателей вернулся в Астану из Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Наши соотечественники работали над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в Нурдагы. Перед их прибытием аэропорт Астаны был наполнен атмосферой волнения – группу спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК с нетерпением ждали родные, друзья и коллеги", - говорится в сообщении.

Министр по ЧС Юрий Ильин и посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи лично встретили наших спасателей и поблагодарили за проделанную работу.

Напомним, силами наших спасателей спасены семь человек, извлечены тела 88 погибших.

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#спасатели #МЧС РК #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:44
155
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