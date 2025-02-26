На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 26 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 500-502 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте – за 500-501 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 502 тенге, Актау, Талдыкоргане и Каскелене – 503 тенге, Актобе – 504,5 тенге, Костанае – 504 тенге, Семее – 512 тенге, Уральске – 507 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 503 до 508 тенге.