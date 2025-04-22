Второй день подряд во всём Казахстане объявляют штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
191Фото: Pixabay
Во всех мегаполисах и областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Гроза, туман и ветер ожидаются в ВКО, области Абай, Костанайской и Павлодарской областях.
Гроза и ветер – в Шымкенте, Жетысу, Алматинской и Туркестанской областях, гроза – в Алматы и области Улытау.
Гроза и туман прогнозируются в Жамбылской и Карагандинской областях.
Гроза, град, шквал – в Астане, ЗКО и Акмолинской области.
Ветер – в Атырауской области.
Гроза, пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в Мангистау.
Гроза, град, туман и ветер – в СКО.
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