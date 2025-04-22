Во всех мегаполисах и областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Гроза, туман и ветер ожидаются в ВКО, области Абай, Костанайской и Павлодарской областях.

Гроза и ветер – в Шымкенте, Жетысу, Алматинской и Туркестанской областях, гроза – в Алматы и области Улытау.

Гроза и туман прогнозируются в Жамбылской и Карагандинской областях.

Гроза, град, шквал – в Астане, ЗКО и Акмолинской области.

Ветер – в Атырауской области.

Гроза, пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в Мангистау.

Гроза, град, туман и ветер – в СКО.