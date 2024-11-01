Второго подозреваемого в изнасиловании племянницы задержали в Жамбылской области

В Жамбылской области задержан подозреваемый, объявленный в розыск по подозрению в совершении особо тяжкого преступления - изнасилования малолетней племянницы, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчину нашли в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуского района и водворили в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование.

Первый подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Совершение данного преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что 13-летнюю девочку в течение шести лет насиловали родственники. Об этом сообщила детский омбудсмен Динара Закиева. Она подчеркнула, что девочка неоднократно сигнализировала о беде школьному психологу, однако никто никаких мер не принимал.