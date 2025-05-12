12 мая сейсмологи Казахстана зарегистрировали второе землетрясение за последние несколько часов, передаёт BaigeNews.kz. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и информирования МЧС РК, толчки были зафиксированы в 11:38 по времени Астаны.

Очаг подземных колебаний находился на территории Кыргызстана, в 239 километрах юго-западнее Алматы, по координатам 41.620 северной широты и 74.950 восточной долготы. По расчетам специалистов, интенсивность землетрясения была низкой и не ощущалась на территории Казахстана.

Напомним, 12 мая в 06:33 по времени Астаны сеть сейсмологических станций зафиксировала землетрясение в горах на территории Кыргызстана.