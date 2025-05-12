Второе землетрясение за день зафиксировано на юго-западе от Алматы
Интенсивность землетрясения была низкой.
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
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12 мая сейсмологи Казахстана зарегистрировали второе землетрясение за последние несколько часов, передаёт BaigeNews.kz. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и информирования МЧС РК, толчки были зафиксированы в 11:38 по времени Астаны.
Очаг подземных колебаний находился на территории Кыргызстана, в 239 километрах юго-западнее Алматы, по координатам 41.620 северной широты и 74.950 восточной долготы. По расчетам специалистов, интенсивность землетрясения была низкой и не ощущалась на территории Казахстана.
Напомним, 12 мая в 06:33 по времени Астаны сеть сейсмологических станций зафиксировала землетрясение в горах на территории Кыргызстана.
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