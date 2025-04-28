В Казахстане продолжается активное движение на вторичном рынке жилья, передаёт BaigeNews.kz. Аналитики Krisha.kz представили результаты исследования, в котором проанализировали цены на квартиры в 18 городах страны. Исследование охватывает квартиры разной площади: однокомнатные (35 кв. м), двухкомнатные (47 кв. м) и трёхкомнатные (70 кв. м).

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Казахстана в апреле 2025 года выглядит следующим образом: однокомнатная квартира обойдётся в 13,6 млн тенге, двухкомнатная - в 18,3 млн тенге, а трёхкомнатная - в 27,3 млн тенге. Это средние цены по всем городам, на основе которых был составлен индекс Krisha.kz.

Если рассматривать самые дешёвые варианты, то лидирует Кызылорда, где цены на квартиры существенно ниже, чем в других городах. Так, однокомнатная квартира здесь стоит 8,7 млн тенге, двухкомнатная - 11,7 млн тенге, а трёхкомнатная - 17,5 млн тенге. Также в число самых доступных городов входят Тараз, Актобе, Талдыкорган и Кокшетау, где цены на квартиры варьируются от 10,8 млн до 22,4 млн тенге в зависимости от площади и типа жилья.

На другом конце спектра - Алматы, где вторичка остаётся самой дорогой. Средняя цена за квадратный метр здесь составляет 751 055 тенге, что на 233 000 тенге больше, чем в ближайшем конкуренте. Стоимость квартир в Алматы на апрель следующего года выглядит следующим образом: однокомнатная - 26,3 млн тенге, двухкомнатная - 35,3 млн тенге, трёхкомнатная - 53 млн тенге. Разница в стоимости квартир в Алматы и Кызылорде составляет более трёх раз - за цену одной квартиры в Алматы можно приобрести три в Кызылорде.

Второе место по стоимости занимает Астана, где цены на квартиры находятся на уровне: однокомнатная - 18 млн тенге, двухкомнатная - 24,3 млн тенге, трёхкомнатная - 36,2 млн тенге. Замыкает тройку Шымкент с ценами на квартиры от 15,8 млн тенге за однокомнатные и до 31,5 млн тенге за трёхкомнатные квартиры.

Что касается изменений на рынке, то в апреле текущего года наблюдается незначительное снижение цен, особенно в Актау, Актобе и Астане. Однако, по сравнению с апрелем прошлого года, цены на квартиры в Казахстане в среднем выросли на 6%.

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