Вторичное жилье подешевело в Казахстане

По итогам пяти месяцев цены на квартиры в новостройках выросли к аналогичному периоду прошлого года всего на 2,2%, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. "Вторичка" же вообще подешевела на 2%.

Если говорить в целом про итоги 2023 года, то новое жильё за этот период выросло к прошлому году на 6,7%, а благоустроенные квартиры на вторичном рынке — и вовсе лишь на 1,8%. И это при общей инфляции на уровне колоссальных 14,5%.

В среднем по стране по итогам мая текущего года квадрат нового жилья стоил 486,5 тыс тг, вторичного — 506,8 тыс тг.

Снижение роста цен и даже удешевление жилья в целом, как и рост в секторе ранее, вполне совпадают с динамикой цен на стройматериалы, что напрямую отражается на себестоимости жилстроя.

Так, в период основного роста цен на рынке жилья, который пришёлся на 2021-й и 2022 годы, цены на стройматериалы зашкаливали. Можно сравнить картину удорожания основных материалов для строительства в январе–декабре 2022 года к аналогичному периоду 2021-го с картиной годового роста цен по итогам января–мая этого года.

Если в 2022-м годовой рост цен на листовое стекло составлял 21,5%, на лесоматериалы — 7,3%, на паркет — 7,8%, на краски — 5%, то в этом году цены во всех этих категориях снизились. Продукты нефтепереработки, как напрямую используемые в строительстве, так и косвенно влияющие на себестоимость возведения жилья, в 2022-м показывали годовой рост сразу на колоссальные 34,2%, а в этом — на 13,5%. Более подробные данные можно изучить в таблице ниже.

В целом, цены на жильё в РК действительно невысоки. Так, скажем, по данным рейтинга Numbeo, Казахстан по дешевизне жилья в центре города находится на 22-м месте из 95.

Квартиры в Казахстане сопоставимы по цене с недвижимостью в Украине. А квартиры в странах-партнёрах по СНГ значительно дороже: в Азербайджане — на 18%, в России — в полтора раза, в Армении — и вовсе в 2,3 раза. И это притом, что зарплаты в РК значительно выше, чем в этих странах (помимо РФ).