В марте стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 3,7% за месяц, что стало максимальным месячным скачком с октября 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Цены в сегменте растут третий месяц подряд, и довольно заметно, но недавно рынок чувствовал себя иначе: в 2024 году стоимость чаще снижалась, чем шла вверх. Как бы то ни было, цены на вторичку в городе в итоге тоже выросли, плюс 7,2% на март.

Что касается первички, то тут в Алматы за месяц набежало плюс 1,9%. Результат уже скромнее, но это все равно самые ощутимые темпы для сегмента с сентября 2023-го.

А вот аренда подешевела – на 0,9% к февралю.

Кстати, подешевела и аренда в Астане, причем более заметно: минус 2,6%. С одной стороны, это самые заметные темпы падения с апреля 2023-го, а с другой – в целом аренда в столице последние месяцы показывала и довольно сильный рост цен, так что год к году по итогам марта официальная статистика насчитала подорожание аренды в 25,4%.