Вторая ракетка Казахстана "взлетела" в мировом рейтинге

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в одиночном разряде, значительно улучшила свои позиции в женском рейтинге парного разряда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В парном разряде Юлия Путинцева совершила скачок на 374 позиции, расположившись теперь на 323-м месте.

По информации федерации тенниса Казахстана, Юлия Путинцева стала финалисткой турнира серии WTA 250 в Осаке (Япония) в парном разряде. Вместе с россиянкой Анной Калинской казахстанка уступила в двух сетах дуэту Анна-Лена Фридзам (Германия)/Надежда Киченок (Украина) со счетом 6:7, 3:6.

Для Юлии это был первый финал парного турнира WTA в её карьере.