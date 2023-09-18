Вторая ракетка Казахстана "взлетела" в мировом рейтинге
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
136Фото: федерация тенниса Казахстана
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в одиночном разряде, значительно улучшила свои позиции в женском рейтинге парного разряда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В парном разряде Юлия Путинцева совершила скачок на 374 позиции, расположившись теперь на 323-м месте.
По информации федерации тенниса Казахстана, Юлия Путинцева стала финалисткой турнира серии WTA 250 в Осаке (Япония) в парном разряде. Вместе с россиянкой Анной Калинской казахстанка уступила в двух сетах дуэту Анна-Лена Фридзам (Германия)/Надежда Киченок (Украина) со счетом 6:7, 3:6.
Для Юлии это был первый финал парного турнира WTA в её карьере.
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