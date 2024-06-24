Вторая ракетка Казахстана взлетела в мировом рейтинге после исторической победы
Сегодня, 09:42
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Сегодня, 09:42Сегодня, 09:42
83Фото: соцсети
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева узнала свое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Так, вторая ракетка Казахстана совершила рывок сразу на семь позиций и поднялась на 34-е место.
Напомним, накануне в финале турнира серии WTA 250 в Бирмингеме (Англия) Юлия Путинцева победила Айлу Томлянович в двух сетах- 6:1, 7:6. Для Путинцевой этот титул стал третьим в карьере в туре WTA. Также она оказалась первой в истории казахстанской теннисисткой, которой удалось выиграть турнир в Бирмингеме.
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