  • 24 Июня, 10:22
  • BAIGENEWS

Вторая ракетка Казахстана взлетела в мировом рейтинге после исторической победы

Сегодня, 09:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
соцсети Сегодня, 09:42
Сегодня, 09:42
83
Фото: соцсети

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева узнала свое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Так, вторая ракетка Казахстана совершила рывок сразу на семь позиций и поднялась на 34-е место.

Напомним, накануне в финале турнира серии WTA 250 в Бирмингеме (Англия) Юлия Путинцева победила Айлу Томлянович в двух сетах- 6:1, 7:6. Для Путинцевой этот титул стал третьим в карьере в туре WTA. Также она оказалась первой в истории казахстанской теннисисткой, которой удалось выиграть турнир в Бирмингеме.

Самое читаемое

Наверх