Вторая ракетка Казахстана взлетела в мировом рейтинге после исторической победы

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева узнала свое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Так, вторая ракетка Казахстана совершила рывок сразу на семь позиций и поднялась на 34-е место.

Напомним, накануне в финале турнира серии WTA 250 в Бирмингеме (Англия) Юлия Путинцева победила Айлу Томлянович в двух сетах- 6:1, 7:6. Для Путинцевой этот титул стал третьим в карьере в туре WTA. Также она оказалась первой в истории казахстанской теннисисткой, которой удалось выиграть турнир в Бирмингеме.