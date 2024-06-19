Вторая ракетка Казахстана уверенно стартовала на турнире в Бирмингеме
Сегодня, 17:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
114Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41-я ракетка мира) сыграла свой первый матч на травяном турнире в английском Бирмингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Юлия Путинцева вышла во второй круг травяного турнира категории WTA 250.
“Казахстанка обыграла француженку Клару Бюрель (43 WTA) со счетом 6:3, 6:4. Во втором круге Юлия встретится с представительницей Украины Ангелиной Калининой”, - говорится в сообщении.
Самое читаемое