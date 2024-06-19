Вторая ракетка Казахстана уверенно стартовала на турнире в Бирмингеме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41-я ракетка мира) сыграла свой первый матч на травяном турнире в английском Бирмингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Юлия Путинцева вышла во второй круг травяного турнира категории WTA 250.