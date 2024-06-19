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Вторая ракетка Казахстана уверенно стартовала на турнире в Бирмингеме

Сегодня, 17:49
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ФТК Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49
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Фото: ФТК

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41-я ракетка мира) сыграла свой первый матч на травяном турнире в английском Бирмингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Юлия Путинцева вышла во второй круг травяного турнира категории WTA 250.

“Казахстанка обыграла француженку Клару Бюрель (43 WTA) со счетом 6:3, 6:4. Во втором круге Юлия встретится с представительницей Украины Ангелиной Калининой”, - говорится в сообщении.

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