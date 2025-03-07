Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, в дуэте с датчанкой Кларой Таусон, удачно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге они встретились с японкой Макото Ниномия и испанкой Сарой Соррибес-Тормо, и одержали уверенную победу в трех сетах — 6:0, 4:6, 10:5. Такой результат позволил казахстанке и ее напарнице пройти в следующий раунд.

К слову, турнир в Индиан-Уэллсе привлекает внимание не только высококлассными матчами, но и внушительным призовым фондом - 8 963 700 долларов. Победительницы парного разряда получат по 457 150 долларов и 1000 рейтинговых очков. Действующими чемпионками являются тайваньская теннисистка Се Шувэй и бельгийка Элизе Мертенс.

Для Юлии Путинцевой это важный турнир, ведь она занимает второе место в теннисном рейтинге Казахстана как в одиночном, так и в парном разряде.