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Вторая ракетка Казахстана разгромом стартовал на турнире в Германии
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (147-е место в рейтинге ATP) пров`л свой первый матч на "челленджере" в Хайльбронне (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первом круге Скатов сыграл с боснийцем Дамиром Джумхуром (174-е место) и уверенно победил его в двух сетах — 7:5, 6:1. Таким образом, Тимофей Скатов вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с победителем матча Уго Дельен (Боливия, 160-е место) — Хауме Муньяр (Испания, 81-е место). Добавим, что призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 000 евро. Победитель заработает 19 650 евро и получит 125 рейтинговых очков.
Что касается Тимофея Скатова, то на данный момент он занимает второе место среди казахстанских теннисистов в рейтинге ATP, уступая лишь Александру Бублику (51-е место).
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