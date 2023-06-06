Вторая ракетка Казахстана разгромом стартовал на турнире в Германии

Фото: sports.kz

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (147-е место в рейтинге ATP) пров`л свой первый матч на "челленджере" в Хайльбронне (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Скатов сыграл с боснийцем Дамиром Джумхуром (174-е место) и уверенно победил его в двух сетах — 7:5, 6:1. Таким образом, Тимофей Скатов вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с победителем матча Уго Дельен (Боливия, 160-е место) — Хауме Муньяр (Испания, 81-е место). Добавим, что призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 000 евро. Победитель заработает 19 650 евро и получит 125 рейтинговых очков.