Вторая ракетка Казахстана проиграл на старте турнира в Вене

Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (194-я ракетка мира) провел дебютный матч турнира одиночного разряда на харде в автрийской столице, Вене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В игре с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном (65-й номер АТР) казахстанский спортсмен потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 6:7. Матч продлился один час и 42 минуты.

Во время игры, которая состоялась на стадии полуфинала квалификации, Скатов исполнил три подачи навылет и допустил три двойные ошибки, кроме того казахстанец выиграл пять очков и один гейм подряд.

Отметим, что Тимофей является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (36-я ракетка мира).