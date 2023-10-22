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Вторая ракетка Казахстана проиграл на старте турнира в Вене

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sports.kz Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Фото: sports.kz

Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (194-я ракетка мира) провел дебютный матч турнира одиночного разряда на харде в автрийской столице, Вене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В игре с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном (65-й номер АТР) казахстанский спортсмен потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 6:7. Матч продлился один час и 42 минуты.

Во время игры, которая состоялась на стадии полуфинала квалификации, Скатов исполнил три подачи навылет и допустил три двойные ошибки, кроме того казахстанец выиграл пять очков и один гейм подряд.

Отметим, что Тимофей является второй ракеткой Казахстана после Александра Бублика (36-я ракетка мира).

 

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