Вторая ракетка Казахстана победила в финале турнира в Австралии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в основную сетку турнира в австралийском Хобарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале квалификации вторая ракетка Казахстана обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл в двух сетах — 6:3, 6:4.

Ранее Путинцева, которая считается второй ракеткой Казахстана, улучшила свой рейтинг WTA, поднявшись на три строчки и заняв 63-е место.