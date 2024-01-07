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Вторая ракетка Казахстана победила в финале турнира в Австралии

Сегодня, 09:42
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instagram.com/yulia_putintseva Сегодня, 09:42
Сегодня, 09:42
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Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в основную сетку турнира в австралийском Хобарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале квалификации вторая ракетка Казахстана обыграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл в двух сетах — 6:3, 6:4.

Ранее Путинцева, которая считается второй ракеткой Казахстана, улучшила свой рейтинг WTA, поднявшись на три строчки и заняв 63-е место.

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