Вторая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира в Карлсруэ

Фото: instagram.com/skatov_timofey

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (138-я ракетка мира) провел полуфинальный матч на турнире серии "Челленджер" одиночного разряда в немецком Карлсруэ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с чилийским теннисистом Алехандро Табило (145-я ракетка мира) Скатов потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6. Матч продлился один час и 38 минут.

Во время игры казахстанец исполнил одну подачу навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл пять очков и один гейм подряд.

Отметим, что 22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге вслед за Александром Бубликом (26-я позиция АТР).